文化を真に発展の原動力とするために

これに先立ち、同日午前には、ベトナム文化の発展に向けた画期的な仕組み・政策に関する決議案について討議が行われました。多くの国会議員は、本決議案が明確に革新的な考え方を示していると評価する一方で、実際に効果を発揮し、突破口を開くためには、文化産業に関する概念や具体的な規定を明確化し、資源配分についても重点化と効果測定が必要であると指摘しました。

中部タインホア省選出のブイ・バン・ズン議員は次のように述べました。

（テープ）DUNG

「文化産業の発展と優遇政策は、選択的に実施し、成果と結び付ける必要があります。創造文化クラスターのモデルは、市場、人材、インフラが整った一部の大都市で試行するべきであり、拡散的な展開は避けるべきです。」

また、少数民族の文化や民俗芸術、伝統芸術の保存と発展に関する政策について、北部トゥエンクアン省選出のホアン・ゴック・ディン議員は次のように提案しました。

（テープ）

「少数民族の文化、特に言語や文字、固有の伝統文化の保存と発展を優先する内容を追加すべきです。さらに、民俗芸術や伝統芸術の伝承・実践活動を地域社会で支援し、芸術家や継承者が若い世代に文化遺産を伝えるための支援政策を強化する必要があります。これは文化の継続性を確保する上で極めて重要な内容です。」

同日午前、国会は、南部ドンナイ省を中央直轄市として設立することに関する決議案についても意見交換を行いました。

[VOVWORLD]