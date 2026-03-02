故ファム・ヴァン・ドン首相 国の発展に残した貴重な教訓

式典で演説したファム・ミン・チン首相は、故ファム・ヴァン・ドン首相が、ベトナム共産党およびベトナム民主共和国の初代の指導者として、革命闘争の実践の中で鍛えられた人物であると強調しました。

そして、堅固な信念を備えた共産主義の闘士であると同時に、刷新の思考、戦略的視野、卓越した統率力を持つ優れた有能な指導者として高く評価されていると述べました。

また、故ファム・ヴァン・ドン首相は数々の重要な要職を歴任し、とりわけ、1955年から1987年まで30年以上にわたり首相を務めました。

チン首相は、故ファム・ヴァン・ドン首相の生涯と革命事業が、今日の国の発展事業に多くの貴重な教訓を残していると述べました。これらは、民族独立と社会主義を結び付けた目標への忠誠、人民のための国家建設、人民中心の発想、教育を最重要国策とする姿勢などです。

そのうえで、チン首相は、故ファム・ヴァン・ドン首相が残した偉大な価値と遺産を継承・発揮する決意を示しました。

これに先立ち、チン首相は代表団とともに、故ファム・ヴァン・ドン首相に線香を手向け、記念植樹を行いました。

