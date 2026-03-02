故ファム・ヴァン・ドン首相 ベトナムの模範的指導者

2026年3月1日のファム・ヴァン・ドン首相の生誕120周年を記念して、2月28日午後、中部クアンガイ省で 「同志ファム・ヴァン・ドン・ベトナム共産党とベトナム革命のために尽くした揺るぎない模範的指導者・クアンガイの優れた人物」と題する科学シンポジウムが開催されました。

シンポジウムで読み上げられたスピーチは、故ファム・ヴァン・ドン首相が国の建設に心血を注いだ揺るぎない政治家であり、現実に根ざした経済指導者、教育を重んじた文化人、国際的に高い評価を受けた外交家であったことを改めて確認しました。ホー・チ・ミン主席の優れた弟子として、故ファム・ヴァン・ドン首相はホー・チ・ミン主席の思想・道徳・指導スタイルの研究と普及に多大な貢献を果たしてきました。また、生涯を革命に捧げ、堅実で質素、人民に寄り添う共産主義者の模範を示し、国際社会からも深い敬意を集めました。

文化と外交の分野で、ホー・チ・ミン外交のスタイルを柔軟に継承・発展させ、自国の利益と人類普遍の価値を調和させるとともに、人間を中心に据えた全面的刷新の理念を一貫して追求しました。文化を発展の目標であり原動力と位置づける姿勢は、故ファム・ヴァン・ドン首相の戦略的視野と深い思考を際立たせています。

故ファム・ヴァン・ドン首相は1906年3月1日、中部クアンガイ省に生まれ、1925年から革命活動に参加しました。享年94歳で、75年にわたる革命活動のうち、政治局員を35年、首相を32年、党中央委員会顧問を10年務めました。

