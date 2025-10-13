政府党委員会第1回代表大会 始まる

大会では、2020年から2025年期における指導・運営の成果を総括するとともに、党執行委員会の指導体制を検証し、2025年から2030年期の方針、目標、主要任務とその実施策を議論します。また、第14回共産党全国代表大会に提出される中央の文書案について意見を交わすことになっています。



初日の12日には予備会合が開かれ、政府党委員会委員長のファム・ミン・チン氏が議長を務めました。席上、チン首相は「第14回党大会に向けた文書案は、これまで以上に簡潔で実質的な内容となり、重点課題を明確にし、行動性、実効性、実現可能性の高いものとしてまとめられる」と述べたうえで、制度上の障害やボトルネックを解消し、国内外の資源を最大限に引き出すための取り組みを引き続き強化する必要があると強調しました。

また、文化発展については、文化的価値の基準を定める「文化価値コード」の策定、文化施設の整備、文化遺産の修復、文化産業の発展、そして文化活動のデジタル化の推進など、重点的に取り組むべき課題として挙げられました。

一方、「第1回政府党委員会代表大会」に提出された文書案への意見として、ベトナムの声放送局のファム・マイン・フン副総局長は、「社会的コンセンサスの強化や発展への意欲の向上におけるベトナムの声放送局、ベトナムテレビ局、『ニャンザン』新聞、『クァンドイニャンザン』新聞などの主要報道機関の役割をより明確にする必要がある」と提案しました。



大会には、政府党委員会全体でおよそ20万9000人の党員を代表する453人の正式代表のほか、およそ120人の来賓が出席しています。

(VOVWORLD)