政府、発展を切り拓く使命の遂行に全力

政府党委員会代表団を代表し、ファム・ティ・タイン・チャ副首相は、「発展を切り拓く、廉潔・果断に行動し、国民に奉仕する政府の構築」をテーマとする意見表明を行いました。副首相は、第14回党大会決議の精神を踏まえ、政府は今後も「発展を切り拓く、廉潔・果断に行動し、国民に奉仕する」という使命の遂行に、あらゆる努力を尽くしていくと強調しました。

副首相は、6つの重点任務を示し、この中で制度の構築・整備を引き続き突破口として位置づけ、あらゆる発展資源を解き放つことを、「突破口の中の突破口」であり、国家競争力の優位性であると指摘しました。