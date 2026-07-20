持続可能な高い成長目標の実現に向けて

ベトナムは2026年～2030年間、「2桁のGDP成長率」目標達成に取り組んでいる。 (写真:Hồng Đạt/TTXVN)

7月20日午前、ハノイで開催中のベトナム共産党第14期中央委員会第3回総会の開幕式において、トー・ラム書記長・国家主席が述べた方針の一つに、生産性、知性、技術、そして人間を基盤とした新たな成長モデルの確立があります。

マクロ経済の安定確保、生産性・品質・効率性・付加価値、そして経済競争力の向上と並行して、科学技術、イノベーション、デジタルトランスフォーメーション（DX）を主な原動力とする工業化・近代化の強力な推進は、2026年から2030年までの期間における「2桁のGDP成長率」という目標を達成するための「指針」と位置づけられています。

商工省工業局のファム・ヴァン・クアン副局長は、次のように述べています。



「これまでベトナムは主に未加工の資源採掘や一次加工にとどまっていました。今後、付加価値を高めるためには、科学技術への投資を集中させ、鉱物資源の高度加工を進める必要があります。鉱石資源は2桁成長に極めて迅速かつ直接的に貢献するためです。技術をマスターすることができれば、GDP成長に直接寄与するだけでなく、原材料や導入設備の自給化という第二の課題も解決できます。これこそが、成長モデル転換における具体的な実態の一つです」

外資系企業（FDI）セクターは、ベトナムの輸出総額の85％以上を占めており、主に加工工業やハイテク分野に集中していますが、国内のサプライチェーンの構築には依然として課題が残されています。

経済学者で「エコノミカ・ベトナム（Economica Vietnam）」の所長を務めるレ・ズイ・ビン博士は、次のように指摘しています。



「私たちはこれまでのところ、主に技術を輸入することに頼っており、技術そのもののイノベーションは依然として非常に限定的です。科学技術の刷新に関する党の決議は、現在のベトナム経済の弱点を的確に捉えており、企業や管理当局の双方に奮起を促すものです。これにより、双方が協力して具体的な対策を講じ、科学技術が『鍵』となって、技術の吸収と普及をさらに強力に進め、最終的には独自の技術創造へとつなげていくことが期待されます」

ベトナムは、2030年までに「近代的工業を持ち、上位中所得国となる開発途上国」を目指し、さらに2045年までの長期ビジョンとして「高所得の先進国」となる目標を掲げています。

[VOVWORLD]