戦略的な技術や製品の一覧の策定を急ぐ

ズン副首相 戦略的な技術に関する会議を主宰 写真：TTXVN

副首相は、政治局決議57号に基づく科学技術やイノベーション、デジタル化の推進について、一定の進展が見られると評価する一方で、依然として多くの課題に直面しており、抜本的な対応がなければ目標の達成は難しいとの認識を示しました。

「戦略的な産業の発展を、国の発展ニーズと結びつけて進めることが極めて重要です。各省庁に課せられた責任は非常に大きく、この責任をしっかり認識する必要があります。そのため、戦略的な技術や製品の一覧については、早急に見直しと整理を進め、より簡潔で実効性のあるものにする必要があります。国の発展にとって決定的に重要で、すぐに実行可能な技術を適切に選び、資源の無駄を避けなければなりません。検討にあたっては、発展のニーズ、各産業の競争力や優位性、そしてバリューチェーンと市場の形成可能性の3つの要素に基づくべきです」

また副首相は、4月中に作業部会を立ち上げ、各メンバーの責任を明確にしたうえで、毎月および四半期ごとに進捗を確認するよう求めました。各省庁は優先順位を踏まえて戦略的製品を明確にし、科学技術省と司法省が連携して、4月中に一覧を取りまとめるよう求めました。

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