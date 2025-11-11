循環型経済はグリーンの成長と持続可能な発展の基盤

フォーラムで発言したベトナム社会科学院総裁のレ・バン・ロイ教授・博士は、ベトナムが新たな発展時代に入っている、循環型経済は発展の基盤となり、資源への依存を減らし、排出量を削減し、材料・エネルギーの使用効率を高めると同時に、新たな市場、雇用、バリューチェーンを開拓するのに役立つと明らかにしました。

ロイ教授は次のように強調しました。



(テープ)「私たちの循環型経済に関する方向性は、国の開発戦略と切り離されるものではなく、新しい成長モデルの構成要素となっています。すなわち、グリーン、デジタル、包摂的な目標を近代的ガバナンスの標準と結びつけ、市場の原動力と社会的責任・文化的アイデンティティの維持を組み合わせ、そして何よりも、人間をすべての政策選択の中心に置くことです。この精神は、グリーン成長戦略、循環型経済開発計画、および国家行動計画の中で確認されています」