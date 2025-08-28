建国８０周年を記念する国家成果展におけるベトナム通信社の展示ブース

２０２５年８月２８日午前、ハノイの国家展示センターにて、建国８０周年を記念する国家成果展が「８０年 独立－自由－幸福の歩み」をテーマに開幕しました。展示会の一環として、ベトナム通信社の展示ブース（H8ゲート付近）では、国家通信機関としての80年にわたる誕生、構築、発展、そして祖国との歩みが紹介されています。
ベトナム通信社の展示ブースを視察する
ベトナム政府副首相兼外務大臣のブイ・タイン・ソン氏。
撮影：ミン・クエット - ベトナム通信社
展示会においてベトナム通信社の展示ブースを視察する
ベトナム政府官房長官のチャン・ヴァン・ソン氏。
撮影：ミン・クエット - ベトナム通信社
ベトナム通信社の展示ブースを視察する
ベトナム科学技術省のグエン・マイン・フン大臣。
撮影：タイン・トゥン/ベトナム通信社
ベトナム通信社の展示ブースを視察するベトナム商工省のグエン・ホン・ジエン大臣。
撮影：ミン・クエット - ベトナム通信社
展示会場に設けられたベトナム通信社の出版物展示コーナー
撮影：タット・ソン/ベトナムフォトジャーナル
「正統な情報源－主力の報道」をメッセージとして、国家通信機関の誕生から80年の歩みを紹介する展示コーナー。
撮影：タット・ソン/ベトナムフォトジャーナル
来場者がベトナム通信社の展示ブースで
ミニゲームを体験する様子。
撮影：タット・ソン/ベトナムフォトジャーナル
Thực hiện: Ngân Hà, Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam