建国の祖フン（雄）王命日祭、全国各地で厳かに執り行われる

フン王祭

北部フート省にある雄王歴史遺跡区には、今朝から全国各地の数万人もの人々が巡礼に訪れ、ギアリン山の山頂にあるキンティエン殿で線香を手向け、ベトナム最初の国家「ヴァンラン」を構築した雄王たちへの深い敬意を捧げました。

祭礼はフート省だけにとどまりません。全国各地でも、それぞれ心のこもった式典が執り行われました。

ホーチミン市の民族歴史文化公園内にある雄王追悼廟では、市の指導者と多くの市民が参列し、盛大な祭礼が行われました。式典でホーチミン市のベトナム祖国戦線委員会のグエン・フオック・ロック委員長は、「先人の教えに学び、国祖の模範に倣いながら、民族の伝統と愛国の精神を次の世代へと受け継いでいく」と誓いの言葉を述べました。

南部ビンロン省では、省博物館内の雄王廟で伝統的な供祭や献香の儀式が行われたほか、展示や体験イベントも開催され、命日祭の意義を広く伝える場となりました。

また、ベトナム最南端のカマウ省でも雄王廟で厳かな祭礼が執り行われました。カマウ省人民委員会のル・クアン・ンガイ委員長は演説の中で、建国から今日まで続く、先人たちの誇り高き歴史を振り返り、祖先への感謝と報告を込めた太鼓の儀式も行われました。

雄王命日祭は、ベトナムの人々にとって単なる祭日ではありません。建国の歴史を敬虔な心で振り返り、民族への誇りを新たにする、特別な精神文化の日です。そして今を生きる世代が、先人の志を受け継ぎながら、ベトナムのさらなる発展へと力を合わせていくことを誓い合う日でもあります。

[VOVWORLD]