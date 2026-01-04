年初から活気あふれる重点プロジェクトの現場

中部クアンチ省では、クアンチ空港建設プロジェクトの現場に数百人のエンジニアや作業員が留まり、正月返上で作業にあたりました。200ヘクタールを超える敷地内では、プロジェクトが複数のエリアに分けられ、多くの作業チームが同時に投入されています。工期短縮に向け、作業員は交代制で勤務しています。



セントラル建設株式会社の建設・構造チームリーダー、レ・ドゥック・カム氏は次のように述べています。

（テープ）

「我々施工チームは昼休みも惜しんで現場で食事をとり、夜は11時まで残業することもあります。日中も交代制で連続して作業を行い、祝日や正月も休まず働く決意です。工期に間に合わせるよう、最大限の努力を続けています」

