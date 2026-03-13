山岳地帯のソンラ省、選挙に向け準備万端

同省では12日までに有権者証(カード)の配布が完了し、住民は投票の時間や場所を把握しています。ソンラ市トーヒエウ地区に住むレ・トゥイ・ズエンさんは、有権者証を手に次のように喜びを語りました。

「有権者証を受け取り、とてもわくわくしています。自分たちの代表を自らの手で選ぶことは、私たち市民にとって非常に意味のあることです。選挙日は家族全員で投票に行きます。私たちの票を通じて、心から住民に寄り添い、ソンラ省のような遠隔地の経済発展に尽力してくれる、道徳と才能を兼ね備えた代表者が選ばれることを願っています」

投票所となる集会場や学校では、有権者リストや候補者名簿が公示され、投票箱などの備品もすべて揃(そろ)いました。警備体制も強化されています。ソンマ村第8地区のグエン・ヴァン・フン党委員会委員長兼地区長は次のように話します。

（テープ）

「住民たちは、3月15日に自らの手で一票を投じる日を、今か今かと心待ちにしています」

施設面の準備に加え、ソンマ村では人員の配置も完了しました。自らも立候補者の一人である、ソンマ村のホアン・ヴァン・トゥエン党委員会副委員長兼人民委員会委員長の言葉です。

（テープ）

「候補者となったことは大きな名誉であると同時に、一人の党員として、また市民としての責任を重く感じています。当選のいかんにかかわらず、村や省、 国の発展のために全力を尽くす決意です」

現在、主要な通りや集落には国旗や横断幕が掲げられ、街中が華やかな雰囲気に包まれています。ソンラ省の各地で、国民の大きな祭典である選挙に向けた期待が高まっています。

(VOVWORLD)