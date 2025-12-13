対外報道 国家ソフトパワーを構成する戦略的要素

首相は、対外報道がベトナムの独立・自主・正義の声を国際社会に届け、安定的で活力があり、信頼できる国としてのイメージを発信してきたと評価しました。

「対外報道は、ベトナムの声を国際舞台で高め、世界がベトナムを正しく、深く理解することに貢献してきました。これにより、各国や国際パートナーとの関係強化、そして国の発展に向けた有利な環境づくりにつながっています」

チン首相は、新たな発展段階においては、国防・安全保障と並び、対外活動が重要かつ恒常的な任務と位置づけられており、早期かつ遠隔から祖国を守り、国の迅速で持続可能な発展に寄与すると述べました。その中でも、対外情報発信の役割は極めて重要だと強調しました。

今後、対外報道の効果をさらに高めるため、チン首相は次のように求めました。

「対外報道は、発想や、やり方を刷新し、短期・長期の双方において戦略的な主体性を確保する必要があります。体系的なプログラムを構築し、内容を充実させ、魅力的で説得力のある表現を工夫するとともに、分かりやすく、現代的で、マルチメディアに対応したものとしなければなりません」

VOV＝ベトナムの声放送局の国際放送部の記者、レー・フオン・カインさんは、ラジオ部門で一等賞を受賞した作品「敵から友へ・戦争で行方不明となったアメリカ兵捜索における静かな力」を手がけた代表として、次のように話しました。

「この賞を受賞したとき、ハノイからクアンチ省へ向かった最初の日のことを決して忘れることはできません。現地で実際に目にし、戦争で行方不明となったアメリカ兵の捜索に携わる人たちの体験や思いを直接聞くことができました。私たち記者は、深い感動を覚えました」

今年のコンクールには、8部門で2400点を超える作品が寄せられ、これまでの平均の2倍に増えました。授賞式では、一等賞8点、二等賞16点、三等賞24点のほか、40点の奨励賞が授与されました。

