宣伝・大衆工作活動、民主主義の発揮と民族大団結の力を明確に示す

会議で、トー・ラム書記長は、宣伝・大衆工作活動がこれまで得られた成果を高く評価するとともに、政治体制全体がベトナム共産党第14回全国代表大会に向けた準備を積極的に進めていると指摘しました。

また、報道機関やデジタルプラットフォームにおける情報・宣伝活動を引き続き全面的な刷新を進め、主体性を保ち、世論を導いていくことが重要だとしました。

トー・ラム書記長は次のように述べました。

（テープ）

「宣伝・大衆工作活動において、科学技術の活用を確実かつ最大限に進めていく必要があります。報道分野における科学技術の応用は比較的進んでいますが、なお多くの課題が残っています。デジタル転換を進めなければ、私たちは自ら発信の場を失い、報道・メディアが担う重要な役割を失ってしまうことになります」