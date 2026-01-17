大会の成功への期待と信頼感が、ソンラ省の各村々に広がっている（写真：VOV）

この作戦は2025年11月29日に発動され、ハティン省からラムドン省に至る地域で、住民の住宅を迅速に復旧し、2026年の伝統的旧正月テトを安心して迎えられるよう、すべての世帯に安定した住まいの確保を目標としてきました。

1か月余りの実施期間を経て、作戦は計画どおりに進んだだけでなく、目標を上回る成果を上げました。2025年12月30日までに損壊した住宅3万4,759戸の修繕が完了し、さらに2026年1月15日までに倒壊した住宅1,597戸についても、ほぼ新築が完了しました。

会議でチン首相は、次のように強調しました。

「本日、私たちは自信をもって、『クアン・チュン作戦』は銃声こそなかったものの、『迅速に戦い、迅速に勝利した』作戦であり、単なる勝利ではなく、『極めて鮮やかな勝利』を収めたと断言できます。これは、中部の自然災害で住まいを失った、あるいは損壊した方々の喜びにとどまらず、第14回党大会を目前に控え、さらに旧正月テトを迎えるこの時期に、国と民族全体の喜びとなりました」

首相はまた、この作戦は「一日一時間を争う」取り組みであり、住民に温かさと持続可能な住まいをもたらしたと分析しました。一軒一軒の家は、建材だけでなく、社会全体の思いやりと分かち合いによって築かれたものであり、その成功は、党の指導に対する国民の信頼を一層強める結果となったと述べました。

今後に向けて首相は、各地方に対し、遅くとも1月18日までにすべての住宅の引き渡しを完了するよう求めるとともに、生計支援や生産再開への後押しを強化し、特にテト期間中、住民が「食べる物や着る物に困らず、十分な配慮を受けられる」よう万全を期すよう指示しました。

