多くの経済指標　タイグエン省の前向きな成長見られる

（写真： baothainguyen.vn）

特に外国直接投資（FDI）の誘致が顕著で、今年に入り同省は約77億7000万ドルのFDIを誘致し、前年同期と比べ大幅に増加しました。5月だけでも約17億ドルが追加され、その多くは既存企業による生産拡大投資となっています。現在、同省には246件のFDI案件が稼働しており、登録総額は190億ドルを超えています。これらの外資セクターは輸出や財政収入の拡大に寄与するとともに、9万3000人以上の雇用を生み出しています。

工業団地では生産活動が安定しており、1～5月の売上高は約160億ドルで前年同期比9％以上の増加となりました。今後の成長余地を確保するため、同省は工業用地の拡大を進めています。

また、タイグエン省の工業団地管理委員会のファム・マイン・フン副委員長は、次のように語りました。

（テープ）

「今後の成長目標の実現に向け、タイグエン省の工業団地管理委員会は、新たに20の工業団地を追加し、同省の工業団地数は計37に拡大しました。また2026年第2四半期には、約15の工業団地に対して新たな投資登録証明書を発行する予定です。これらの取り組みは、今後の工業発展を加速させる重要な原動力になると期待されています」

現在の成長の勢いと主要産業の安定した生産活動を背景に、タイグエン省は、ベトナム北部の中部・山岳地域における工業成長と投資誘致の重要な成長拠点の一つとして、その役割を一層強めています。

[VOVWORLD]