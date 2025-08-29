外国の学者：「八月革命」は歴史の必然

フランスの外交政策とベトナムでの戦争を専門とするフランスの歴史家、ピエール・ジュールヌー氏も、八月革命の必然的な成功にはホー・チ・ミン主席の決定的な役割があったと述べ、ホー主席こそが、ベトナムの愛国運動における正しい戦略的選択を凝縮した人物だと評価しています。



ジュールヌー氏によりますと、ホーチミン主席の偉大さは、ネットワークを構築する組織者としての資質と、周囲の人々だけでなくフランス国民をも説得できる優れた交渉者としての能力に現れています。ホーチミン主席のこれらの資質のおかげで、ベトナム国民による民族独立闘争の正当性はさらに強固なものとなりました。

一方、1945年を重点にベトナムに関する研究で知られる著名な日本学者、古田元夫教授は、次のように述べています。



他方、ノルウェーの歴史学者、スタイン・トンネソン氏と研究チームは、異なる視点からベトナム八月革命を研究するため、ベトミン戦線が1941年から1945年にかけて発行した新聞「ベトナム独立」を長年にわたり収集しました。同氏によりますと、これはホー・チ・ミン主席とベトミンによる優れた広報戦略であり、同紙に掲載されたプロパガンダのスローガンは簡潔でありながら、自らを解放するため長く待ち望んでいた国民に対し、偉大な動員力をもたらしました。

