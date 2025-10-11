外交を通じて、独立・自主・平和・友好・発展のベトナムの姿を世界に発信

ルオン・クオン主席は、新たに任命された大使らを祝福し、外交官たちに対し、党の方針、国家の政策と法律を深く理解し、2025年1月24日に発表された国際統合に関する政治局の決議59号をしっかりと実施するよう指示しました。

「ベトナムは経済社会を発展させる一方で、平和で安定した環境を維持し、国家建設と発展を進めなければなりません。そのため、皆さんの責任は極めて重い。海外の外交機関を団結と統一の場とし、各国との良好な関係を築くとともに、外務省および党・国家に適切な方策を助言してほしい。ベトナムの外交方針は、一貫して『友人であり、信頼できるパートナー、そして国際社会の責任ある一員であること』を目指しています」

また、ルオン・クオン主席は、2030年および2045年の国家発展目標の実現に向け、外交が経済発展に貢献することの重要性を強調するとともに、経済、貿易、投資、科学技術、教育、医療など多分野での協力関係の促進を優先するよう求めました。

さらに、大使らに対し、およそ600万人に上る国外在留ベトナム人の生活を支え、信頼できる拠り所となるとともに、彼らの知恵や資金、能力を祖国の発展に生かすよう呼びかけました。

