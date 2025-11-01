報道は腐敗との闘いの最前線に 模範と勇気を示す

式典で、選考委員会はA賞4点、B賞10点、C賞12点、奨励賞18点を授与しました。同委員会の評価によりますと、受賞作品はいずれも、社会における腐敗や汚職・浪費行為を告発し、是正を促す内容で、報道の社会的役割を強く示すものとなっています。多くの作品が記者たちの高い取材力と発見性、粘り強い追及と献身を通じて、社会に大きな反響を生み、腐敗や汚職、浪費防止の取り組みに積極的な効果をもたらしました。

授賞式で演説したファム・ミン・チン首相は、優れた作品で表彰された44名の記者および記者グループを祝福し、次のように述べました。

（テープ）

「報道の主導的役割を十分に発揮し、『困難や試練の中でも決して後退せず、誘惑に惑わされず、政治的信念において揺るぎなく、専門性において情熱と鋭さを持ち、人間性に富み、腐敗との闘いにおいて断固かつ勇敢』なジャーナリストを育成してほしいです。先駆者として、腐敗や汚職、浪費と妥協なく闘い、まさに『ペンに鋼、心に火』の精神で臨むべきです」