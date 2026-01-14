在日ベトナム団体 第14回党大会に思いを寄せる

経済、社会、外交、国防・安全保障の各分野でベトナムが達成してきた成果は、党の指導力と知恵、そして戦略的な先見性を明確に示すものだとしています。

また、ベトナム人協会は、第14回党大会が団結、民主、規律、創造の精神を引き続き発揮し、道徳と才能を兼ね備え、志と力量を持つ指導者を選出することで、国があらゆる困難や課題を乗り越え、迅速かつ持続可能な発展を遂げていくことに期待を示しました。

日本に暮らす60万人以上の在日ベトナム人は、深い祖国愛と高い責任感をもって常に祖国に心を寄せており、今後も党と国家からの関心と支援を受けながら、日越両国の友好と協力をつなぐ架け橋としての役割を発揮し、新たな情勢の下で祖国の建設と防衛に積極的に貢献していきたいとしています。

このほか、日本の各地にあるベトナム人の団体や組織からも、党大会に祝意が寄せられました。

このうち、日越国際交流組織（FAVIJA）は、党の指導の下でベトナムは近代的な社会主義国家へと発展し、国民の生活はますます豊かで幸福なものになっていると評価しました。

また、在日ベトナム起業家協会（E-Future）は、党大会の成功を祈るとともに、才・徳・心を兼ね備えた指導部が選出され、国と民族が力強い経済発展と特色ある文化を築き、世界の主要国と肩を並べることへの期待を示しました。

