在日ベトナム企業家協会のトン・ティ・キム・ザオ会長

WHO=世界保健機関は公式サイトに掲載した報告書の中で、次のように認定しています。 2025年に展開された広範な改革プログラムの枠組みにおいて、ベトナム政府は医療分野の変革に向けた強い決意を示し、野心的な目標を掲げました。これらの目標には、不可欠なヘルスケアサービスの無償提供、デジタル・トランスフォーメーションの推進、健康安全保障と公衆衛生に対する多角的なアプローチが含まれています。具体例として、より健全な環境の整備、公衆衛生および一次医療サービスへの投資優先などが挙げられます。

WHOは、ベトナムの政府、および国内外のパートナーや支援団体とともに活動できることを誇りに思うとしています。また、報告書の中でWHOは、ベトナム政府と国民を支援する活動に貢献したすべての加盟国、パートナー、支援団体に対し謝意を表明しました。

持続可能で安定した資金源を確保することで、WHOは引き続き保健医療の公平性を促進し、保健関連の持続可能な開発目標を軌道に戻すとともに、将来的なショックや課題に備えた保健システムと地域社会の構築を支援していく方針です。

(VOVWORLD)