在エジプトベトナム人、第14回党大会に期待を寄せる

エジプトに20年以上にわたり住んでいるブイ・トゥ・フエンさんは次のように語りました。

（テープ）

「私は、第14回党大会が、国を発展途上国から先進国へと導く多くの重要な決定を打ち出し、常に安定した安全なベトナムが、国際的な友人たちを投資や観光の面で誘致していくと信じています。また、海外に暮らすベトナム人の若い世代に、より一層の関心が寄せられ、ベトナム語学習を支援する政策が充実するとともに、子どもたちがベトナムの文化や歴史をより深く理解できるような交流プログラムが多く実施されることを期待しています」

欧州プラスチック株式会社のグエン・バン・タン社長は次のように語りました。

（テープ）

「第14回党大会を通じて、私たちは、党および国家が行政改革やデジタル・トランスフォーメーションに関する画期的な決定を引き続き打ち出し、各種資源の改善、とりわけ投資資金を誘致するための、より一層開かれた制度づくりを進めるとともに、国外在留ベトナム人と祖国とのつながり活動をさらに拡大させ、彼らが国の発展により多く貢献できるようになることを期待しています。また、ベトナム企業が有望な市場、とりわけ中東およびアフリカ地域へ、より深く進出できるよう後押しする戦略的な方向性にも大きな期待を寄せています」

(VOVWORLD)