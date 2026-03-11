国際食品・飲料展「FOODEX Japan 2026」 開幕

ベトナムの展示エリアには26社が出展し、農産物や食品など多彩な商品を紹介しています。具体的には、野菜や果物、加工・缶詰の果物、コメおよびコメ製品、カシューナッツ、コショウ、シナモンや八角などの香辛料、菓子類、乳製品、飲料のほか、ベトナムの特色ある農産品などです。

「Foods of Vietnam」をテーマにしたベトナムの展示ブースは、ベトナム文化の要素を取り入れたモダンなデザインとなっていて、商品の展示や紹介に加え、その場で試食できるコーナーも設けられています。来場者がベトナム食品の味や品質を直接体験できるようにするのがねらいです。ベトナム代表団のホアン・バン・ズ団長は、次のように強調しました。

（テープ）

「今回、FOODEX Japan 2026に参加するベトナムの農業企業は、環境に配慮したグリーン生産、高品質、そして消費者市場に対して責任あるベトナム農業の姿を、強いメッセージとして発信しています」

国別パビリオンに加えて、在日ベトナム大使館商務部と在日ベトナム企業協会（VJBA）は、「Vietnam Embassy Pavilion」を設置しました。

このパビリオンはおよそ135平方メートルの広さで、15のブースが設けられ、日本市場におけるベトナムの国のイメージやベトナム食品ブランドをPRするため、目立つデザインとなっています。

(VOVWORLD)