国際社会が注目 ベトナム経済、アジアの成長の光に

香港上海銀行は、ベトナムが「世界のサプライチェーン再構築における戦略的拠点となりつつある」とし、その背景には、安定したマクロ経済、柔軟な財政運営、そして急速に整備が進む産業インフラがあると示しています。

世界銀行によれば、ベトナムは低い公的債務と堅固なマクロ経済により健全な財政余力を維持しており、大規模な公共投資の拡大によってインフラのボトルネック解消、雇用創出、民間投資の波及効果を実現しています。