国際数学コンペティション2025 ベトナムとシンガポールが総合優勝

18日午後、中部ダナン市で第25回IMC国際数学コンペティション、通称「VIMC 2025」が閉幕しました。今回初めてベトナムで開催されたこのコンペティションには、開催国ベトナムのほか、29の国と地域から30チーム、524人の生徒と185人の教師が参加しました。組織委員会は、総合優勝をベトナムとシンガポールに授与しました。

個人部門では、出場者が金メダル41個を含む147個のメダルを獲得しました。ベトナム代表は金メダル6個、銀メダル4個、銅メダル8個の計18個の個人賞を受賞しました。

チーム個人戦では金メダル12個を含む42賞、グループ戦では金メダル12個を含む36賞が授与されました。さらに両部門で優秀な成績を収めた6名が、総合優勝、最優秀賞、第2位に選ばれました。

閉会式で、ダナン市人民委員会のチャン・アイン・トゥアン副委員長は次のように述べました。

（テープ）

「『知恵をつなぎ、知識を広め、友情を育む』という精神のもと、ダナンでの国際数学コンペティション2025は成功裏に幕を閉じ、国際的な友人たちの心に良い印象を残しました。本日の成功は、今後のコンペティションがさらに広がり、知識、創造性、友情の価値を発信していくための基盤となるでしょう」

(VOVWORLD)