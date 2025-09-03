国際メディア ベトナム建国80周年記念式典を大きく報道

シンガポールの「ザ・ストレーツ・タイムズ」、マレーシアの「ニュー・ストレーツ・タイムズ」、ラオスの「ザ・ラオシアン・タイムズ」、キューバ共産党中央機関紙「グランマ」など、アジア・ラテンアメリカの各紙をはじめ、イギリスのロイター通信、AP通信、AFP通信、中東のアルジャジーラなどの国際報道機関も、今回のパレードを「単なる演出ではなく、ベトナムの歴史的歩みと現代における発展の道を内外に示す重要な機会」として高く評価しています。

特にAFPとAPは、数千人の市民が沿道に詰めかけ、ここ数十年で最大規模のパレードを見守る様子を詳細に伝えました。兵士や最新の軍備を備えた部隊が整然と行進する迫力ある光景を報じました。また、APは中国、ロシア、ラオス、カンボジアからの名誉部隊の参加にも触れ、「ベトナムの国際的友好関係の象徴」と評しました。

ロイター通信は、「何十年ぶりの大規模な軍事パレード」としてこの行事を報じ、ハノイ市内が金星紅旗で埋め尽くされる熱気に包まれた様子を伝えました。さらに、経済・社会の成果を紹介する展示会など、全国で様々な関連イベントが展開され、国民の団結と発展への希望が広く表現されたことにも注目しています。

また、「ザ・ストレーツ・タイムズ」紙は、近代的な装備と軍事力の展示に注目し、ベトナムの国防の近代化への強い意志を示すものとして報じました。

ラテンアメリカで、キューバ共産党機関紙「グランマ」が、ベトナムの80年にわたる闘争と再建の道のりを高く評価し、「国民の団結、強さ、そして不屈の精神」が称えられました。

中東のアルジャジーラは、記念日にハノイに集まった数万人の群衆の様子を報じ、「ベトナム国民の強い愛国心が表れた」とコメントしました。また、ホー・チ・ミン主席が1945年に独立宣言を読み上げたバーディン広場で、近代的な軍事装備を用いたパレードが盛大に行われ、全国に喜びと誇りが広がった。この行事は、ベトナムの著しい発展成果と国際社会の中でさらに高く飛躍するという強い決意を世界に示すものと伝えました。

(VOVWORLD)