ハノイで開催中のベトナム共産党第14回全国代表大会は、AP通信、AFP通信、ロイター通信、ニューヨーク・タイムズ紙、新華社通信、人民日報など、国際メディアから幅広い関心を集め、建設的かつ前向きな評価が相次いでいます。大会に対する深い関心と集中的な報道を通じて、国際メディアはこれを重要な政治的出来事と位置づけ、地域および世界情勢が複雑化する中で、ベトナムの地位、成果、発展の方向性を示すものと捉えています。

22日付の記事で、ロイター通信は大会の会期短縮の決定に言及し、これは大会で提示された内容について代表者の間で高い合意が得られていることを示すものだと指摘しました。また、著名な経済メディアであるブルームバーグは、ベトナムの経済成長は政府の適切な政策運営によるものだと分析しました。ベトナム共産党第14回党大会の目標は、今後数年間にわたり成長の勢いを安定させるとともに、長期的な発展戦略を形づくることにあるとしています。

新華社通信、人民日報、CCTVなど中国の主要報道機関は、大会文書の内容が統一され、具体的であり、重点課題の実行責任が明確に示されている点を高く評価する記事を掲載しました。

シンガポール、インドネシア、マレーシアなどASEAN東南アジア諸国連合の諸国のメディアは、高い経済成長目標、行政改革へのコミットメント、技術革新の推進、国際統合の拡大を称賛し、ベトナム共産党の指導の下での持続可能な発展の見通しに対する信頼を示しています。

一方、エジプトやロシアのメディアは、ベトナム共産党が戦略的自主性を重視し、国民生活の向上を引き続き掲げている点を高く評価しました。また、高成長の維持、イノベーションに基づく経済発展、デジタル経済への転換に向けた決意を指摘し、これをベトナムの果断な行動姿勢と長期的な戦略の表れだと評価しています。