国際メディア、ベトナム経済の成長力を高く評価
シンガポールに拠点を置く英語ニュースチャンネル「チャンネル・ニュースアジア」やウズベキスタンおよび中央アジアの経済・ビジネス、政治、社会に関する情報を報じる国際的な報道メディアの「uz.kursiv.media」、および複数の欧米メディアは10月6日、ベトナムのGDP＝国内総生産の成長率の最新データを基に、アメリカのトランプ政権による最近の関税措置の影響にもかかわらず、ベトナム経済が著しく回復しているとの評価を出しました。
報道によりますと、この結果は政府が掲げる今年の成長目標8.2～8.5％に合致し、WB＝世界銀行の6.6％、IMF＝国際通貨基金の6.5％という国際金融機関の予測を大きく上回っているとしています。
カンボジアのクメール語メディアは、現在のベトナム経済の成長の勢いは、長期的な政治的安定と、約40年にわたる経済改革政策の成果であると強調しました。
一方、イギリスの「finimize.com」は、ベトナム経済がアジア地域の成長をリードしていると分析しました。報道では、ベトナムの成功は政策と貿易活動の緊密な連携がもたらす利益を明確に示しているとしています。さらに、新興国の適応力を示す事例でもあると指摘しました。
同サイトは、低い失業率と安定した個人消費に支えられ、通貨に圧力がかかる中でもベトナムが成長の勢いを維持していることを高く評価しています。
(VOVWORLD)