国際お茶祭り開幕：ベトナム茶のブランドを世界にPR

式典には、ブイ・タイン・ソン副首相、各省庁や省・市の指導者、ベトナム駐在40カ国の大使、ユネスコの代表、国際機関、企業、そして多くの市民や観光客が参加しました。

「人類のお茶の精華を繋ぐ場所」をテーマとする国際お茶祭り2025は、ベトナムで初めて開催され、5日から7日にかけて、ラムドン省のダラット市、バオロク地区など同省の主要なお茶産地で開催されています。

このお茶祭りには、国際お茶見本市・展示会、持続可能な茶産業発展に関するハイレベル会議、ストリートフェスティバル、お茶のビッグコンサート、そして華やかなお茶文化空間が含まれます。中でも、1111人の茶娘による茶入れの共同パフォーマンス、様々な国からの1000本の古茶の木の展示などがハイライトとなっています。

開幕式で、ソン副首相は、国際お茶祭りがベトナム茶のブランドのPRに貢献すると明らかにし、次のように強調しました。

(テープ)

「ベトナム茶産業が、グリーンでクリーン、高品質、高付加価値の産業へ持続的に発展していくため、私はラムドン省を含む各省庁、地方に対し、茶産業の再構築を引き続き推進し、茶を含む『2030年までの主要工業作物開発計画』を効果的に実施するよう提案します。その中で、茶の大規模生産を目指し、バリューチェーンに沿った連携、ハイテク技術の応用、製品の加工と多様化を進め、国際基準を満たさなければなりません。また、文化、観光、サービスと結びついた有機的、循環的な生産モデルを開発する必要があります。」

(VOVWORLD)