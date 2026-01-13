Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ベトナムフォトジャーナル ベトナム語
  • English
    ベトナムフォトジャーナル 英語版
  • Français
    ベトナムフォトジャーナル フランス語版
  • Español
    ベトナムフォトジャーナル スペイン語版
  • 中文
    ベトナムフォトジャーナル 中国語版
  • Русский
    ベトナムフォトジャーナル ロシア語版
  • ລາວ
    ベトナムフォトジャーナル ラオス語版
  • ភាសាខ្មែរ
    ベトナムフォトジャーナル クメール語版
  • 한국어
    ベトナムフォトジャーナル 韓国語版

ニュース

国連平和維持訓練で地域におけるベトナムの信頼性確認

カナダの支援による2026年国連参謀将校訓練コース（UNSOC 2026）の開講式が、1月12日午前、ハノイで行われました。

UNSOC 2026は、1月3日から30日までの日程で実施され、ベトナム人教官が講義を担当するほか、カナダ人教官が助言・支援を行います。

開会式の出席者　記念撮影に臨む　写真提供：qdnd

開講式で挨拶したベトナム平和維持局局長のファム・マイン・タン少将は、11年以上にわたる国連平和維持活動への参加準備と部隊派遣の過程で、ベトナムは常にカナダおよび国連から貴重な支援を受けてきたと強調しました。そのうえで、UNSOC 2026は、国連平和維持活動局の統合訓練機関を代表する評価チームが、ベトナム主導で実施される訓練の成果を直接評価する、初の国際専門訓練コースであり、特別に重要な意義を持つと述べました。
一方、在ベトナム・カナダ大使ジェームズ・ニッケル氏は、2023年に両国が平和維持分野での覚書を締結して以降、ベトナムはカナダの支援による数多くの訓練コースを主催し、地域における平和維持訓練分野での信頼性と地位を一段と高めてきたと指摘しました。また、国連が認定する訓練プログラムをベトナムが完全に主導して実施することは、制度面での重要な成果であり、多国間協力に対するベトナムの能力と長期的なコミットメントを明確に示すものだと評価しました。

(VOVWORLD) 

もっと見る

映画部門は「ワン・バトル・アフター・アナザー」が最多4部門受賞

映画部門は「ワン・バトル・アフター・アナザー」が最多4部門受賞

1月11日（現地時間）、第83回ゴールデングローブ賞授賞式が米ビバリーヒルズのザ・ビバリー・ヒルトンで開催され、映画部門は、クロエ・ジャオ監督の「ハムネット」が作品賞（ドラマ）、ポール・トーマス・アンダーソン監督の「ワン・バトル・アフター・アナザー」が作品賞（ミュージカル／コメディ）を受賞しました。
もっと見る

Top