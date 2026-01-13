国連平和維持訓練で地域におけるベトナムの信頼性確認

UNSOC 2026は、1月3日から30日までの日程で実施され、ベトナム人教官が講義を担当するほか、カナダ人教官が助言・支援を行います。

開会式の出席者 記念撮影に臨む 写真提供：qdnd

開講式で挨拶したベトナム平和維持局局長のファム・マイン・タン少将は、11年以上にわたる国連平和維持活動への参加準備と部隊派遣の過程で、ベトナムは常にカナダおよび国連から貴重な支援を受けてきたと強調しました。そのうえで、UNSOC 2026は、国連平和維持活動局の統合訓練機関を代表する評価チームが、ベトナム主導で実施される訓練の成果を直接評価する、初の国際専門訓練コースであり、特別に重要な意義を持つと述べました。

一方、在ベトナム・カナダ大使ジェームズ・ニッケル氏は、2023年に両国が平和維持分野での覚書を締結して以降、ベトナムはカナダの支援による数多くの訓練コースを主催し、地域における平和維持訓練分野での信頼性と地位を一段と高めてきたと指摘しました。また、国連が認定する訓練プログラムをベトナムが完全に主導して実施することは、制度面での重要な成果であり、多国間協力に対するベトナムの能力と長期的なコミットメントを明確に示すものだと評価しました。

