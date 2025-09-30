国連サイバー犯罪条約署名式に向けたルオン・クオン主席のメッセージ

ベトナムのルオン・クオン国家主席は9月28日、来たる10月25日と26日に「国連サイバー犯罪条約」署名式が開催される「平和の都市」ハノイを訪れる国際ゲストに、温かい歓迎の意を表しました。今回の署名式のテーマは「サイバー犯罪対策・責任の共有・未来へ向けて」です。

メッセージの中でルオン・クオン主席は、ベトナムが常にサイバー犯罪対策を国家安全保障政策の優先課題の一つと位置づけ、国際社会と積極的に連携してきたことを強調しました。この条約は、国際協力の法的枠組みを定め、特に途上国や脆弱国が支援を受け、対応能力を高められるよう保障するものです。2024年12月に国連総会で採択され、今回ハノイで署名式が開かれることは、サイバー空間という人類共通の資産を守るため、各国が責任を共有する姿勢を示すものです。

さらにルオン・クオン主席は、この署名式が単なる法的手続きにとどまらず、各国政府、国際機関、民間部門が対話や経験の共有を深め、パートナーシップを強化する場とする一方、国連条約の実施を推進し、サイバー犯罪対策において国際協力を加速させるフォーラムとなるよう希望を表明しました。

