国家観光年・ザライ2026、約250の観光・文化・スポーツ行事を開催

会見で、ザライ省文化スポーツ観光局のドー・ティ・ジエウ・ハイン局長は、同省が国内外に広く影響を持つ多様な文化資源の集積地であると紹介しました。中部のバイチョイ芸術、中部高原のゴング文化空間、ビンディン伝統武術、伝統民謡ハットボイ、ロックトゥン・ゴーダー遺跡、コンカキン国立公園、火山群、チャム塔群などが挙げられます。とりわけ、観光地クイニョンは、世界最大級の旅行出版社「ロンリープラネット」により「2026年世界のトップ25の旅行先」に選出され、「ASEANクリーン・ツーリズム都市2026」の称号も授与されました。

ザライ省は、陸路・空路・海路・国際国境ゲートを備えた多様な交通網を有し、地域連結や観光振興に有利な条件を備えています。

ハイン局長は次のように述べました。

「国家観光年・ザライ2026は、民族固有の文化的価値と、大森林の空間に対する真の感動、そして森と青い海のつながりを軸に、連続性と奥行きのある旅を通じて国家ブランドを打ち出すものです。開幕式は3月にクイニョン地区で、閉幕式は12月末にプレイク地区で開催される予定です」

また、ベトナム国家観光局のグエン・チュン・カイン局長は、国家観光年・ザライ2026の開催は、観光地の魅力を広く発信する機会であると同時に、2026年から2030年にかけた同省の観光発展目標の実現に向けた重要な出発点になると強調しました。これは、観光を重要な経済分野へと発展させ、地域の持続可能な社会経済発展に実質的に貢献するというザライ省の強い決意を示すものです。

(VOVWORLD)