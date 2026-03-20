国境地帯で越中関係の絆を深める多彩な活動

19日午前、中国・広西チワン族自治区の東興検問所で、中国の董軍国防相は、ベトナムの国防省代表団の歓迎式典を主宰しました。歓迎式典に続き、両国の代表団は東興検問所から約5キロ離れた東興国境警備大隊を訪問しました。ザン大臣と董大臣は、同大隊の敷地内で記念植樹を行ったほか、スポーツ交流試合を観戦しました。この際、ザン大臣はベトナム国防省から同大隊へ記念品を贈呈しました。

18日から2日間にわたり開催された「第10回越中辺境国防友好交流活動」は、19日午後のベトナム代表団の見送り式をもって全日程を終了しました。



この交流活動について、ベトナム辺境警備隊のグエン・アイン・トゥアン政治委員は報道陣に対し、次のように述べました。

(テープ)

「国防交流、特に国境における友好交流は、平和、友好、安定、そして発展した国境を築くための戦略的な外交活動です。今回のハイライトは、会談を通じて両党・両国の戦略的方針を具体化し、政治的信頼を強化することにあります。包括的な戦略的パートナーシップを推進し、『未来共有コミュニティ』を共に構築していきます。特に両国は、伝統的な団結関係を育み、国際法を尊重しながら、地域の平和と安定を共に守っていくことを極めて重視しています」

(VOVWORLD)