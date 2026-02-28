国境地域の有権者に選挙情報を提供

省内の各レベルの行政府、とりわけ、バットサット村はすべての有権者に選挙に関する情報を提供するため尽力しています。

有権者の名簿が掲示されている（写真：Lao Cai 新聞）

バットサット村ターガオ集落の文化会館では、有権者名簿が掲示され、住民が直接確認・点検できるようになっています。また、選挙に関する各種情報も住民に周知されています。

同村に住む住民のひとりロー・ア・ハンさんは次のように話しました。

（テープ）

「私の子や孫たちは、ベトナムの伝統的旧正月テト明けに出稼ぎに行こうとしていましたが、選挙が終わってから行くようにと皆に呼びかけました。この日はまず市民としての責任を果たすことが大切です。」

国境に位置するバットサット村は1万8千人を超える有権者を抱えています。同村は、従来のように「一軒一軒訪問して個別に呼びかける」方法に代わり、地域放送システムやチャットアプリZalo、ソーシャルメディアなど様々な手段を活用し、選挙に関する広報を強化しています。

これにより、有権者は選挙の意義や重要性、市民としての権利と義務、投票日時や投票所について明確に理解できるようになっています。また、高齢者、障がい者、重病人などへの配慮を含めた有権者名簿の点検・作成・掲示も重視されています。

(VOVWORLD)