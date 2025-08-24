国内外から6000人の代表が「建国80年の成果」展示会開幕式に出席

文化・スポーツ・観光省によりますと、「独立・自由・幸福の80年の歩み―建国80年の成果」をテーマとした展示会は、8月28日から9月5日まで、ハノイにあるベトナム展示センターで開催されます。開幕式には、国内外からおよそ6000人の代表が出席し、会期中には数十万人の市民が来場すると見込まれています。

今回の展示会には、全国の34の省・市および中央各部門が参加します。34の展示ブースを通じ、経済・社会・文化などあらゆる分野における成果が紹介されます。文化・スポーツ・観光省のタ・クアン・ドン次官は次のように述べました。

「今回の展示はベトナムの人々と国土、そして成果を広く国内外に紹介する重要な場となります。国内外の多くの来場者がこの展示会に来場し、国の成果が広く知られるようになることを確信しています」

一方、8月革命と建国80周年の記念式典では、「伝統の聖火リレー」、国旗掲揚、閲兵・行進が行われます。今年の特別な点は、国外在留ベトナム人の代表団が初めて参加することです。18か国・地域で在住しているベトナム人の代表約50人が、9月2日、バーディン広場での閲兵・行進に加わります。レ・ティ・トゥ・ハン外務次官は次のように語りました。

「私たちは、世界各国から選ばれた国外在留ベトナム人の代表を招き、大記念式典に参加していただくよう手配しました。その中には、約50人が9月2日にバーディン広場で行われる閲兵・行進に参加するため、練習を重ねています。建国から80年、国外在留ベトナム人が行進に参加するのは今回が初めてです。」

