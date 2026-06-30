国内カーボン取引市場を開設

（写真：daibieunhandan.vn） ​​​​

この取り組みは、グリーントランスフォーメーションを進め、低炭素経済への移行を後押しするとともに、企業が持続可能な開発目標を達成するための新たな市場の仕組みとなります。ベトナム国家証券委員会のヴィー・ティ・チャン・フオン委員長は、次のように述べました。

（テープ）

「2028年末までの試行期間中、企業が市場を円滑に利用できるよう、政府は政令第29号を公布しました。この政令では、ベトナム証券取引所、ハノイ証券取引所（HNX）、ベトナム証券保管・清算公社が、国内のカーボン取引市場で提供するサービスについて、手数料を徴収しないことを定めています。これは、政府が企業を支えていく姿勢を示す、実務的にも意義のある措置です。市場への参加にかかる費用を抑えるとともに、企業が排出削減や技術革新、持続可能な発展に積極的に取り組む後押しになります」

また、ハノイ証券取引所のグエン・アイン・フォン所長は、次のように述べました。

（テープ）

「市場が正式に稼働したあとも、ハノイ証券取引所は関係機関と連携し、安全かつ効率的で、公正・透明な市場運営に努めていきます。同時に、周知や広報を強化し、排出事業者に市場への積極的な参加を促していく方針です」

[VOVWORLD]