国会議長　ホーチミン市で英雄烈士に献香

2026年7月27日の傷病軍人・戦没者の日79周年記念日にあたり、26日午後、ホーチミン市で、チャン・タイン・マン国会議長は、ベトナム共産党のチャン・フー初代書記長記念像、英雄烈士記念碑、烈士遺骨安置所、英雄烈士レ・ティ・リエンおよび英雄烈士チャン・バン・キエウの慰霊施設を訪れ、献花・献香を行いました。また、レ・ティ・リエン公園で烈士遺骨の捜索・収容活動に従事する関係者を慰問し、激励しました。これには、チャン・カム・トゥー党書記局常務も同行しました。

マン国会議長と代表団は、民族解放と祖国統一のために勇敢に戦い、尊い命を捧げた英雄烈士に心から哀悼の意を表し、深い感謝の念を捧げました。

また、先人たちの大きな犠牲に報いるため、祖国への責任と情熱を胸に生き、働き、力を尽くすことを誓うとともに、団結の力をさらに発揮し、確固たる政治的信念を堅持し、困難や試練に揺るぐことなく、より豊かで力強い祖国づくりに貢献していく決意を新たにしました。

さらに、レ・ティ・リエン公園で烈士遺骨の捜索・収容および身元確認に取り組む関係者を激励するため、マン国会議長と代表団は、現場で任務に当たる各部隊・関係者に記念品を贈呈しました。

[VOVWORLD]