国会議員選挙の候補者およそ170人 初のハノイ研修

開会のあいさつで、グエン・ティ・タイン国会副議長は、「あと1か月余りで、有権者は第16期国会議員および2026年から2031年任期の各級人民評議会議員を選ぶ選挙に臨む」と述べました。そして、「これは国の重要な政治行事であり、国民が自らの代表を選び、国や地方の重要課題を決定する場だ」と強調しました。

タイン国会副議長

さらに、副議長は「新たな任期における国会の活動の質は、何よりもまず議員の質にかかっている」と指摘し、とりわけ初めて立候補する人に対する技能の研修は、極めて重要な意味を持つと強調しました。

(テープ)

「各候補者は、自らの行動計画を主体的に策定し、説得力があり、実効性と実現可能性を備えた内容とする必要があります。まず実効性とは、計画が現実に根ざし、地域や国民が関心を寄せる課題を的確に反映していることです。また、それぞれの内容が、生活実態への理解と社会に対する責任を示すものでなければなりません。さらに実現可能性の面では、国会の立法、監督、重要事項の決定といった権限に沿ったものであることが求められ、権限を超える公約や根拠を欠く約束は避けるべきです」