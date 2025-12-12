国会、バクニン省に5つ星基準の国際空港建設を可決

このプロジェクトの目的は、ザービン国際空港を国際基準に基づき建設し、スマートでグリーン、持続可能な次世代型の国際水準の空港とし、経済社会発展の需要に応え、軍民両用の運用を支え、国防・安全保障および重要な外交イベントに対応することです。

決議によりますと、ザービン国際空港は、Skytraxの基準による世界トップ10内の5つ星国際空港の一つとなることを目指し、国際空港評議会による「優れた旅客体験」を提供する空港グループに入ることを目標としています。また、北部地域の航空ゲートウェイとして、アジア太平洋地域の旅客・貨物のハブ空港、さらには航空機の整備・修理・オーバーホール拠点となることを目指しています。

同日午前、国会はビン・タイントゥイ高速道路建設投資プロジェクトの投資方針に関する決議も採決し、賛成率は90.91％に達しました。バクニン省のザービン国際空港プロジェクトの総投資額は約74億5000万米ドルです。

本プロジェクトは、国際民間航空機関（ICAO）の基準による4F等級の規模を有し、2030年までの年間約3000万人の旅客と160万トンの貨物の取り扱いに対応し、2050年までの年間約5000万人の旅客と250万トンの貨物に対応できるよう計画されています。

(VOVWORLD)