国の成果展示会 ベトナム国民の創造力示す生きた証

今回の展示会は、8月革命と9月2日の建国80周年を記念して行われるものです。

これはこれまでで最大規模の展示会で、28の省庁・中央機関、34の地方、さらに110を超える企業・経済グループが230以上のブースを出展しています。内容は、工業、農業、貿易・投資、文化、科学技術、教育、医療、環境、伝統工芸、OCOP一村一品製品、国防・安全保障、外交など、およそ180分野にわたる成果を「独立・自由・幸福の80年の歩み」として紹介しています。同時に、革新と国際統合、持続可能な発展の道におけるベトナムの潜在力と地位を改めて示しています。

開会式で、ファム・ミン・チン首相は次のように述べました。

(テープ) 「この展示会は『生きた学校』です。伝統と現代性を調和させ、歴史を身近に感じられるようにし、今日の世代が祖先の起源、偉大な犠牲、そして成果を理解することで、新しい時代に向けた原動力を得て、文明的にして豊かに繁栄し、世界の列強と肩を並べる国へと進んでいく志を育むものです」 展示空間は科学的で現代的かつ専門的に設計され、3D、バーチャルリアリティ、音響映像、人工知能といったマルチメディア技術が駆使され、文化的な奥行きとインタラクティブな体験が提供されます。テーマ別展示は、革命史を横断的に、そして建国と防衛の歴史における核心的価値や偉大な成果を縦断的に表現しています。 チン首相はさらに次のように強調しました。 (テープ)

「展示会は成果を紹介するだけでなく、文化産業やエンターテインメント産業、そしてベトナム国民の創造力の大きな可能性を示す鮮やかな証でもあります。政治・経済・文化・歴史的伝統を、現代的で魅力ある表現と効果的に融合させ、ベトナム文化の価値や創造的製品の商業化の可能性を示し、持続可能かつ急速な発展を促進するものです」

会場では、VOVベトナムの声放送局が「国と共に歩んだ80年」をテーマとするブースを設け、約500平方メートルの空間に「民族と共に声を上げる」「今日と明日」「歴史の響き」「VOVと国民」という4つの展示エリアを展開しています。



展示会は8月28日から9月5日まで、無料で一般公開されます。

