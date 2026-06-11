団結し発展するASEAN共同体に向けた議会協力を推進

写真:Tuấn Anh/TTXVN

会見でアイン副議長は、ベトナム国会がAIPAの役割を常に重視しており、議会外交の重要な柱の一つであるとの認識を述べました。また、AIPAは加盟国議会がASEAN共同体の構築プロセスに歩調を合わせて取り組むための実践的な協力メカニズムであると強調しました。

さらに、ベトナム国会は現在、立法活動の刷新、監視機能の質の向上、国家の重要課題に関する意思決定能力の強化に取り組むとともに、議会活動におけるデジタル・トランスフォーメーションを推進していると紹介しました。

そのうえで、ベトナム国会は今後もAIPAの活動に主体的かつ積極的、責任ある姿勢で参加し続けるとともに、ASEANビジョン2045の実現に向けて、AIPAの役割や活動の実効性、さらには国際的な地位の向上に貢献していく考えを示しました。

一方、チェム・ウィディヤAIPA事務総長は、平和の維持における議会の重要な役割を強調しました。そのうえで、各国の立法機関は、国際法に基づく規定や国際的な約束の履行状況を含め、法令の執行を監視する役割を引き続き発揮していく必要があるとの考えを示しました。

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