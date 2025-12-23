商工省 12月23日より、トレーサビリティシステムを稼働

このシステムは「国民と企業を中核に据える」という方針のもと、企業と消費者を結ぶ架け橋として構築され、市場への信頼を強化する役割を担います。QRコードなどの認証方式を通じて、製品情報を透明化することで、消費者は正規品を容易に識別できるようになります。一方、企業がブランドの信頼性を証明し、偽造品対策や被害の抑制を図るための強力なツールとなります。なお、本システムは2025年12月23日から運用が開始されますが、2026年1月1日からは一部の品目において導入が義務化される予定です。

商工省によるトレーサビリティシステムの導入は、技術的な支援を通じてトレーサビリティ能力の底上げを図り、業界全体の足並みを揃えたデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進するものとして期待されています。また、商品の品質、安全性、出所、そして持続可能性に対する消費者の関心が高まる中、直感的かつ正確で透明性の高い情報を提供することで、消費者が「責任ある消費」を選択できるようサポートします。これは、健全な消費文化づくりと持続可能な商品市場の発展に寄与するものです。

今後、商工省は各省庁、地方行政府、業界団体、および企業コミュニティと密接に連携し、システムの改善や利用ガイドラインの研修を実施するとともに、関連する法的枠組みや技術基準・規格の整備を進めていく方針です。

