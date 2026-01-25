各国首脳 トー・ラム書記長に祝意相次ぐ

キューバのミゲル・ディアスカネル共産党第一書記兼国家主席は、祝電の中で、ベトナムが過去40年にわたる刷新（ドイモイ）路線の下で成し遂げてきた成果を高く評価しました。

そのうえで、トー・ラム書記長の指導の下、ベトナムの党と人民が、社会主義建設に向けて着実に前進し、より繁栄し、包摂的で持続可能な新たな発展段階に入ることへの確信を示しました。

一方、ロシアのプーチン大統領は、今回の投票結果が、トー・ラム書記長の高い政治的信任と、ベトナムの戦略的路線の策定・実行における功績を明確に示すものだと強調しました。

また、ロシアは、トー・ラム書記長が包括的な戦略的パートナーシップに基づくベトナム・ロシア関係の強化に果たしてきた役割を高く評価していると述べ、両国協力のさらなる発展に期待を示しました。

与党「統一ロシア」党のメドベージェフ党首も書簡で、党員から寄せられた高い信頼は、トー・ラム書記長がベトナムの繁栄と国際的地位の向上に果たしてきた顕著な貢献への正当な評価だと指摘しました。

豊富な政治経験を生かし、今後もベトナムの社会・経済発展に大きく寄与していくとの期待を表明しています。

日本からは、自民党総裁で日本の高市早苗首相が祝意を寄せ、ベトナム共産党が新たな指導体制の下で、国の発展を力強く牽引し、インド太平洋地域および世界の安定と発展にも重要な役割を果たしていくことに期待を示しました。

また、ベラルーシのルカシェンコ大統領は、トー・ラム書記長の再選は、その指導力と実績に対する党と人民の強い信頼を示すものだと評価し、今後のベトナムの経済・社会発展に対する期待を表明しました。

