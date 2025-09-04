各国メディア、ベトナム建国80周年記念式典に注目

ドイツ通信社「DPA」は、ベトナムが大規模な軍事パレードや行進を伴う独立記念日を祝ったと報じました。この記念式典には、全国から数十万の人々が首都ハノイに集結しました。約3時間にわたる軍事パレードでは、陸軍、海軍、空軍を含むベトナムの総合的な国防力が誇示されたとのことです。

一方、アルゼンチンの2日付け日刊紙「ラ・ナシオン（La Nacion）」は、「ベトナムが壮大な軍事パレードで建国記念日を祝う」というタイトルの記事を掲載するとともに、「我々は、独立、自由、主権、そして祖国の神聖な領土を守るため、国民全体の総合力、すなわち政治、経済、文化、科学、技術、軍事、外交、そして国民の心の力を結集し、断固として戦い抜く」というトー・ラム党書記長の演説を引用しました。記事はまた、ベトナムの建国80周年記念式典では、過去数十年間で最大規模の軍事パレードが行われ、複数の最新兵器が披露されたと伝えました。記事によりますと、ベトナム政府はこの機会に全国民に約3億8000万米ドルの支援パッケージを支給し、また、ルオン・クオン国家主席は1万3920人の受刑者に対する特赦を発表したとのことです。

他方、「Al-Khaleej」、「Al-Bayan」、「Egypt Press」などの中東地域の複数の9月2日付け新聞も、ベトナムの八月革命および建国80周年記念の軍事パレードと行進に関するニュースを掲載し、その中でベトナムの発展を称賛しました。

