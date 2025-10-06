台風マットゥモへの備え、各地で対応強化

6日午前には、クアンニン省からハイフォン市沿岸に接近し、風速は時速75～88キロに弱まると予測されています。影響範囲はベトナム東部海域（南シナ海）北西部、バクボ湾（トンキン湾）北部、クアンニン省からフンイエン省にかけての沿岸地帯です。

クアンニン省で、同省の行政府は5日午前8時から船舶の出航許可を停止し、海上にいる船舶に対して正午まで避難・停泊を完了するよう指示しました。危険地域の住民の避難も進められており、「人命の損失ゼロ」を目標に、物的被害の最小化を図っています。クアンニン省は台風予防対策におよそ1万3000人を動員し、すべての準備を同日午後4時まで完了させる計画です。

ハイフォン市で、市民防衛委員会が観光船や漁船の出航、海上・島嶼での観光や娯楽活動、養殖や漁業などの海上活動を4日午後5時以降禁止しました。同市は、船舶やいかだで作業する人々に対して、安全な避難場所への移動を呼びかけています。国境警備隊も、要請があれば捜索救助活動に参加できる体制を整えています。

ベトナム人民軍総参謀部は、地方行政府と住民の支援を各部隊に指示しました。水産物や農産物の収穫、家屋の補強、危険地域からの避難支援に加え、暴風雨や洪水による孤立が懸念される地域への救援準備も進めています。海軍や沿岸警備隊は海上・島嶼での捜索救助活動、ベトナム防空軍や第18軍団は必要に応じて救難飛行を実施できる体制を整えています。