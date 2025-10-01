台風ブアローイ 被害の復旧作業続く

業環境省の報告によりますと、台風で10万棟以上の住宅が壊れたり、屋根が飛ばされたりしました。また、およそ6000ヘクタールの稲作地や農作物が浸水するなどの被害を受けました。さらに、およそ6500メートルの護岸や堤防、防波堤が壊れたり崩れたりしました。養殖場の被害は1338ヘクタールに上っています。

中部地方では多くの道路が浸水したり崩れたりして、寸断されています。ゲアン省やハティン省、クアンチ省、タインホア省では広い範囲で停電が起きています。各地方行政府は被害状況の確認を続けながら、緊急の復旧作業を進めています。

クアンチ省では、台風が過ぎ去った直後から地元の警察や軍、地方行政府、住民が倒れた木を片付けたり、住宅の修繕を手伝ったりしています。また、救助活動に力を入れるとともに、農業生産や水産業を守る対策を進めています。

一方、クアンチ省の関係機関は第4軍管区と協力して、28日夜に沈没した2隻の漁船に乗っていた漁師9人の捜索を行っています。

第4軍管区のゴー・ナム・クオン副司令官は、最大限の兵力と装備を動員して、省と協力しながら海と空の両方で捜索範囲を広げていると説明しました。

(テープ) CUONG

「第4軍管区司令部は今、クアンチ省と連携して、あらゆる対策を総合的に進めています。部隊と装備を動員して沈没した船の位置を素早く特定し、沿岸沿いの半径15キロから20キロの範囲で行方不明の漁師を捜索しています。国境警備隊の海上部隊や民間の船も使って、海での捜索範囲を広げるよう指示しています」

(VOVWORLD)