原子力発電開発への民間企業投資を奨励

その中で、多くの議員が関心を集めたのが小型モジュール炉（SMR）の研究・開発への民間企業の参加を奨励するためのメカニズムが必要であるということです。

中部ラムドン省選出のチン・ティ・トゥ・アイン議員はベトナムはエネルギー転換を進めており、エネルギー安全保障、排出量削減、高水準の成長維持という要件がますます喫緊の課題となっている。したがって、小型モジュール炉の開発は、ベトナムの状況に適した方向性であると明らかにし、次のように述べました。

（テープ）

「この分野は、巨大な資源、高度な技術、長期的なサプライチェーンを必要とします。国家予算にのみ頼っていたのでは、近代的な原子力産業のエコシステムを構築することはできません。国営企業と民間企業を動員することは、資源の多様化を助け、リスクを共有し、イノベーションを促進することにつながります。」

SMR技術の選択が現状に適しているという点では一致していますが、SMRの開発は安全、責任、透明性という条件を伴う必要があります。企業参加を奨励することは、「完全に開放する」ことを意味するのではなく、国家が主導的な役割を果たさなければならないとされています。

ハノイ市選出のグエン・ティ・ラン議員は、次のように述べました。