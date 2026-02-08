午年の春祭り2026 多彩な文化・芸術イベントが開催

午年の春祭り2026が、6日夜、ハノイで開幕しました。これは文化スポーツ観光省傘下のベトナム文化芸術展示センターが主催し、第14回党大会の成功、2月3日の党創立96周年を祝うとともに、ベトナムの伝統的旧正月テトを迎える行事の一環です。

会場には、ベトナムの伝統的な文化生活を、現代の感性と融合させて表現した多彩な文化・芸術・体験空間が設けられています。中でも、「党と春」をテーマとする専門展示は、祭り全体を象徴する見どころの一つです。また、民族の特色を色濃く打ち出した伝統的な「ベトナムのテト」を再現した空間演出も、来場者の関心を集めています。

このほか、ベトナム共産党の創設者であり指導者でもあるホー・チ・ミン主席をモチーフにした光の彫刻アートや、「ベトナムの民間伝説における馬の物語」という光の作品も紹介されています。さらに、伝統と現代を結ぶ創造的・体験型の空間をはじめ、食文化の紹介、ベトナム茶文化、伝統衣装の展示なども行われています。

来場者は、ベトナム風ちまき「バインチュン」や料理「バインガイ」作り、テトの菓子作りといった正月行事の体験のほか、民間の菓子や手仕事の紹介、紅包袋や紙扇子、トー・ヘー人形作り、民画の版画、書道、民間暦作り、陶芸など、伝統工芸や民俗芸術のワークショップにも参加できます。

春祭りは、9日まで、ハノイ市ホア・ルー通り2番地のベトナム文化芸術展示センターで開催されています。

(VOVWORLD)