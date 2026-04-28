労働組合の組織と活動方法の抜本的な刷新を継続

懇親会に参加した代表（」写真: Chu Văn/baoquocte.vn）

懇親会で、スアン国家副主席は、ベトナム労働総連盟に対し、組織と活動方法の抜本的な刷新を引き続き進めるよう求めました。

具体的には、組織の簡素化と効率化を図り、組合員と労働者を中心に据える必要があると強調しました。また、労働者の正当な権利と利益の保護を強化するとともに、現場での声や要望を的確に把握し、問題を早期に解決することにより、国民の信頼と大団結を一層強化に貢献するよう提案しました。スアン国家副主席は次のように述べました。

（テープ）

「新しい情勢における労働組合の活動方法や在り方を改めて考える必要があります。まず、知識や能力、理解力、そして必要なスキルを絶え間なく向上させなければなりません。特に重要なのは、対話と団体交渉のスキルです。党と国家の方針や政策、法律をしっかりと理解するとともに、現在の経済発展の状況や経済モデルの転換、グリーン転換、デジタル転換についても把握する必要があります」

あわせて、スアン国家副主席は愛国的競争運動の推進、組合員の拡大、組合幹部の育成、広報・教育の強化、デジタル転換の推進を通じて、新たな情勢における労働組合活動の質の向上を図る必要があると強調しました。

[VOVWORLD]