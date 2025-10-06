全国の子どもたちに温かく意義深い中秋節を

4日夜、グエン・ティ・タイン国会副議長は、北部タイグエン省で開催された「満月の夜・夢を照らすランタン」をテーマにした中秋節を祝うイベントに参加し、子どもたちや住民およそ1500人とともに楽しいひとときを過ごしました。このイベントは、タイグエン省の会場を中心に、ラオカイ省やハティン省、ザライ省、テイニン省、アンザン省など全国各地をオンラインでつなぎました。

会場では、獅子舞や民間遊戯、中秋節のごちそうを楽しむなど、にぎやかな雰囲気の中、困難な状況にある子どもたちを対象に数百人分のプレゼントが贈られました。

また、中部港湾都市ダナンで、各団体が中秋節の催しを行い、貧困家庭や障がいを持つ子ども、山間部の少数民族の子どもたちに贈り物を届けました。

山岳地帯のソンコン村では、恵まれないコートゥ族の子ども400人にプレゼントが贈られ、フオックチャイン村では、ダナン市共産青年同盟と慈善団体・子どもの権利保護協会が協力し、「夢を照らすランタン」というプログラムを実施しました。

今年、ダナン市は、貧困家庭の子どもや枯葉剤被害者の子ども、労働者の子どもなどに計4000人分の贈り物を用意しました。